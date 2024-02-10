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Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Piyanist ve Besteci Turan Manafzade sahne aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın da katılım sağladığı konserde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Piyano performansı ve besteleri ile dinleyicileri etkileyen Manafzade, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Programın sonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sanatçı Turan Manafzade'ye çiçek ve plaket takdim ederek, teşekkür etti.