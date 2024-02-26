Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür-sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Birbiriden güzel etkinlikleri Vanlılarla buluşturan belediye, Türk sanat müziği konseri düzenledi. Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Ferhat Kılınçarslan’ın şefliğinde sahne alan Van Türk Musiki Derneği sanatçıları, birbirinden güzel şarkılar seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Koro ve solistler tarafından okunan parçalarla devam eden konserde TRT Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın ve TRT Klarnet Sanatçısı Salih Çağlar da sahne aldı.

Konsere ilgi gösteren sanatseverler, etkinlik için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.