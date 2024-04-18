Turizm Haftasında Van’da bulunan kuruluşlar; yayımladıkları mesajlarla, hem Van daveti yaptı hem de turizm haftasını kutladı.

İşte Van’da, Turizm Haftasında yayımlanan o mesajlardan bazıları;

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ

Vangölü aktivistleri tarafından yapılan paylaşımda, “İnsanlığın ortak mirası Van Gölü Havzası, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikleri ile sizleri bekliyor” dedi.

VAN TİCARET BORSASI

Van Ticaret Borsası tarafından paylaşılan içerikte ise, şunlar yer aldı;

“Turizm Şehri Van... Şehrimizin dünya değerlerinin tanıtımına katkı sunan, tüm turizmcilerimizin 15-22 Nisan Turizm Haftası Kutlu Olsun.”

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA)

Turizm alanında ülke tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğini bildiren DAKA, “Turizm Haftası kutlu olsun. Turizm sektörünün büyümesine ve ülkemizin tanıtımına katkılarda bulunmaya devam edeceğiz.” vurgusu yaptı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Van OSB tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemizin, kentimizin ve kültürümüzün kalkınmasına hizmet ve destek veren tüm turizm sektörü çalışanlarının Turizm Haftası kutlu olsun.”

VAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Hedeflerimiz büyük! Turizmde sektörümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte nice başarılara birlikte ulaşacağız.” denildi.