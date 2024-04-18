Van su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün 5 mahallede 12.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Su kesintisinin, Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkisinde 500’lük isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaşanacağı kaydedilirken, arızanın giderilmesinin ardından şebekeye yeniden su verileceği kaydedildi.

VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.