WanHaber - Özel

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Eğitim programı düzenlendi. Teknolojide Kadın Derneği ve Van TSO işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim programına katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Düzenlenen programda 300’ün üzerinde genç, kadın bilim ve teknoloji dünyası ile bir araya getirildi. Gerçekleştirilen eğitim programı birçok ilham verici konuşma ve Teknolojide Kadın Derneği’nin sağlayacağı vizyon eğitimleriyle genç kadınları motive ederek bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmaları için olanak sağlayacak.

Eğitim programına Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Türk Traktör Eğitim ve Gelişim Ürün Lideri Zeynep Gamze Erdem, programda görev alan eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, ‘’ Bu tarz keyifli ve yararlı olduğunu düşündüğüm bir programın başlangıcında sadece mekânsal ve kurumsal bir destek ile mutlu olmanın onurunu yaşıyorum. Doğrusu burada çok nitelikli çok etkin bir katılım var. İnanılmaz büyük bir çalışma olacağını düşünüyorum.

Programa baktım buraya çıkmadan önce hem Türk Traktörünün kurumsal olarak böyle bir etkinlik düzenleme konusundaki arzusu, isteği ve üst düzey yönetimi ile sürece dahi olması, ayrıca Türkiye’nin en önemli şahıslarından biri olan teknoloji kadın derneği ve varlığı işbirliği ile burada olmalarını çok anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.

Buradaki eğitim her şeye değecek

Katılımcılarla buluşan Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ‘’Emin olun ki buradaki eğitim her şeye değecek. Belki de bu program daha önce katıldığınız diğer programlardan farklı olacak. Birbirinden değerli eğitmenlerimiz var. Sizlerle tanışmaya sizlere eğitim vermeye geldiler. Bundan sonraki geleceğimizde de size her zaman ışık, her zaman destek, her zaman güç olmak için yanınızda olacağız’’ dedi.

2 gün sürecek olan eğitim programı 12 Mayıs saat 13:00’de sona erecek

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik