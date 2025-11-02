Van’da sonbahar mevsiminin son günlerinde sararan ağaç yaprakları, kent genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Kış mevsiminin habercisi olan sonbahar, sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla doğayı büyüleyici bir görünüme büründürüyor.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise özellikle Muradiye ilçesinde bulunan Ünseli Aşıklar Yolu ve Muradiye Şelalesi’ni ziyaret ederek hem doğanın tadını çıkarıyor hem de sevdikleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ziyaretçilerden Kader Çelik, arkadaşını gezdirmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Bugün arkadaşım Ağrı’dan geldi. Onu gezdirmek için buraya geldik. Buranın çok güzel bir atmosferi var. Genelde burada fotoğraf çekilmek için geliyorlar. Biz de bugün fotoğraf çekmek için geldik. Hafta sonumuzu böyle değerlendirmek istedik. Herkesin gezip görmesi için buraya davet ediyoruz" dedi.

Bölgeye düğün fotoğrafı çekimi için gelen Mekan Bozkaya ise, "Damadın arkadaşıyım, sağdıç olarak bende buraya geldim. Genellikle buralara fotoğraf çekimleri için geliyorlar. Yazın apayrı bir havası var. Daha hoş, daha güzel. Piknik yapmak için gelenler de çok oluyor" diye konuştu.

Sonbaharın tüm renkleriyle kendini gösterdiği Van’da, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları Muradiye Şelalesi çevresinde unutulmaz anlar yaşamaya devam ediyor.