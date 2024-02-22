Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için birbirinden güzel etkinlikler düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Her hafta yeni bir etkinliği Vanlılar ile buluşturan Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu ise ‘Sonsuzluk Kervanı’ isimli şiir ve ezgi programı düzenleyecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Türkiye’nin tanınmış şair ve müzisyenleri Mikail Şimşek, Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet’i 25 Şubat 2024 Pazar günü Edremit İlçesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda saat 13.00’da Vanlılar ile buluşacak. Ücretsiz düzenlenecek olan programa tüm halkımız davetlidir” denildi.