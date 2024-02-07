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İklim değişikliği sürecini yavaşlatmak ve kişisel bilinç oluşturmak amacıyla kurulan Sıfır Atık Noktaları ile çeşitli teşvik projeleri devreye girerek, hem doğal kaynakların verimli kullanılması hedeflenecek hem de atık oluşum sebepleri gözden geçirilerek mevcut sistemin daha düzenli uygulanabilir bir temel oluşturulacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteklediği proje; bireysel, kurumsal ve belediyeler tarafından sıfır atık noktaları kurularak uygulanmaya konuluyor.

Bu kapsamda projeden yararlanan Tuşba Belediyesi; Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak, israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak gibi pek çok konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Van’da da kurulan Sıfır Atık Noktaları ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini geciktirmeyi hedefliyor.