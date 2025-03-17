Sebze ile beraber vitamin deposu olan meyvelerin fiyatı da kara kara düşündürüyor. Sebze fiyatlarında dolmalık biber, patlıcan, sarımsak rekor kırarken meyve de ise çilek, ananas ve avokado fiyatlarıyla zirvelerde yer alıyor.

Ramazan ayında vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı dert yanıyor. Kimi vatandaş ise artık kilo işi değil meyve ve sebzeyi tane olarak satın alabildiğini söylüyor.

Manav esnafı, yükselen fiyatlar ve tedarik sürecindeki sorunların fiyatları doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

“VATANDAŞLAR SEBZE VE MEYVEYE BAKMAKLA YETİNİYOR”

Bazı vatandaşların artık kilo ile değil tane olarak sebze aldığını belirten esnaf Levent Mühürdaroğlu, “Daha önce insanların alım gücü iyiydi, meyve sebze fiyatları düşüktü. Ama şu an ki mevcut fiyatlar o kadar yüksek ki içeri giren vatandaş bakmakla yetiniyor veya tane olarak ürün alabiliyor. Zaman zaman bize tepki gösteren de oluyor.” dedi.

“KOMİSYONCULAR ÜRETİCİLERDEN DAHA FAZLA KAZANIYOR”

Manava giren vatandaşların fiyatları görünce şaşkınlık yaşadığını aktaran esnaf Mühürdaroğlu, “Çoğu vatandaş fiyatları gördükten sonra ürün almadan çıkıyor. Serbest piyasa olduğu için komisyoncu bir fiyat belirliyor. Denetim yetersizliğinden dolayı istenilen fiyat belirlenebiliyor. Böyle olunca komisyoncular üreticilerden daha fazla kazanmış oluyor. Bu durumda ürünlerin fiyatı manava gelene kadar katlanmış oluyor.” sözlerine yer verdi.

Güncel sebze fiyatları (KG);

Dolmalık biber 110 TL, patlıcan 130-150 TL, kapya biber 100 TL, salkım domates 70 TL ve normal domates 55 TL, sivri biber 80 TL, çarliston biber 70 TL, salatalık 60-70 TL, patates 30 TL, kabak 50 TL, marul 60 TL, maydanoz-dere otu- nane (deste) 15 TL, yeşil soğan 40 TL, göbek marul 50 TL, kara lahana 45 TL, havuç 30 TL, brokoli 60 TL, karnabahar 50 TL, beyaz lahana 35 TL, sarımsak 250 TL.

Güncel meyve fiyatları (KG);

Yerli muz 85 TL, elma 55 TL, portakal 50 TL, kivi 100 TL, armut 70 TL, çilek 200 TL, ananas (tane)135 TL, avokado 350 TL, cennet hurması 100 TL.