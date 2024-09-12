Fuarın Kalbinde: 65 Metre Uzunluğunda Adana Kebabı

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen fuarda, şehrin plaka numarası olan 65 metre uzunluğunda Adana kebabı, 65 kilogram et kullanılarak hazırlandı ve davetlilere sunuldu. Bu olağanüstü kebap, 50 usta ve garson tarafından mangalda pişirildi.

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Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın destekleriyle büyük bir organizasyon halini aldı; fuarda yurtiçi ve İran’dan toplamda 88 firma yöresel lezzetlerini sergiledi.

Rekorun Yükseldiği Yıl: 65 Metre Kebabın Tarihi

Fuarın açılışında, 46 metre uzunluğundaki eski kebap rekorunu kıran Vanlı restoran, yeni rekoru 65 metreye çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Restoran sahibi Sadun Işık, bu başarıyı büyük bir gururla duyurdu.

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Restoranın kebap ustası Salih Oral, bu rekor denemesiyle Van kültürünü ve Adana kebabının bağını güçlendirdiklerini ifade ederek, başarılı bir etkinlik geçirdiklerini belirtti; mangalda yaşanan aksaklıklara rağmen hedefe ulaştıklarını vurguladı.