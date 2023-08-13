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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Van’ın iki merkez ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

İpekyolu ilçesinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün saat 07.00 – 14.00 arasında; Yalımahallesi, Selimbey Mahalles, -Halilağa Mahallesi, Buzhane Mahallesi, Hatuniye Mahallesi, Eminpaşa Mahallesi, Süphan Mahallesi, Şabaniye Mahallesi, Cevdetpaşa Mahallesi, Hacıbekir Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçıvan Mahallesi, Şerefiye Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Akköprü Mahallesi, Valimithatbey Mahallesi, Esenler Mahallesi, Yeni Mahalle, Bostaniçi Mahallesi, Karpuzalan Mahallesi ve Kevenli Mahallesinde enerji kesintisi uygulanacak.

Tuşba ilçesinde ise yine saat 07.00 – 14.00 arasında İstasyon Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Beyüzümü Mahallesi, Abdurahmangazi Mahallesi, Altıntepe Mahallesi ve İskele Mahallesinde elektrik kesintisine gidilecek.