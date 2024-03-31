Kentte sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Sayım işlemlerinin bitmesiyle birlikte pusulalar çuvallara konuldu.

A W174216 01

Çuvallara konulan oy pusulaları, yoğun güvenlik önlemleri altında Van Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu'na taşınmaya başlandı. Seçim kurulu çevresinde de polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

A W174216 03

Kaynak: İHA