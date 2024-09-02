Van’da hem yerli hem de yabancı turistlerin en uğrak adreslerinden biri olan Büyük Rus Pazarı esnafı satışların düştüğünü anlatıyor.

Daha çok çeşitli kültürlere ait geleneksel ürünlerin, hediyelik eşyaların satıldığı Büyük Rus Pazarı esnafı son zamanlarda ziyaretçi sayısının azaldığını söylüyor. Geçtiğimiz yıllara göre alışveriş yapmak için pazarı ziyaret eden turist sayısında düşüş yaşandığını belirten esnaf, bunun da ekonomilerine olumsuz yansıdığını ifade ediyor.

Turist ziyaretinde düşüş olduğunu belirten pazar esnafı Mahmut Akyavaş, “Turistlerin Van’a gelişlerindeki düşüşü, biz esnaflar olarak hissedebiliyoruz, bunun da elbette ki satışlarımıza olumsuz anlamda yansıması gözle görülür şekilde oldu. Genel itibari ile turistlerin hediyelik eşya almak için en çok tercih ettiği yer Büyük Rus Pazarı olmasına rağmen görüldüğü üzere pek de satışlar yapılmıyor. Geçtiğimiz seneye nazaran hem yerli hem de yabancı turistlerin gelişinde azalma olduğundan bahsedebiliriz. İran’ın yanı sıra Ortadoğu’dan çok sayıda gelen turist vardı yine aynı şekilde başta Amerika ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinden de gelen turistler vardı ve genel anlamda hediyelik eşya almak istedikleri tek yer burası oluyordu. Fakat bu sene maalesef işlerimiz istediğimiz düzeyde değil. Dediğimiz gibi esnaf halkı olarak gözlemlediğimiz kadar geçen seneye nazaran sayının düşmüş olduğu, yılın bu döneminde özellikle de öğle saatlerinde müşterilerin yoğun olduğu saatler olurdu.” diye konuştu.

Büyük Rus Pazarı esnaflarından İbrahim Özyatmaz ise, “Önümüzdeki günlerde turizmde bir hareketlilik yaşanmasını ve işlerimizin önünün açılmasını umut ediyoruz, turizmin tekrardan hareketlenmesini diliyoruz. Bu noktada Van’a daha fazla turist çekmek için çalışmaların yapılmasını da temenni ediyoruz” dedi.