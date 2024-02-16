Muradiye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalanarak belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı.

Muradiye Kaymakamı ve Muradiye İlçe Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan haberi şu sözlerle verdi;

“Çok kıymetli mesai arkadaşlarım; Hizmet İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz toplu iş sözleşmesinin imza törenindeyiz. Yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerimiz nihayete erdi. Bu bir ekip çalışmasıdır. Muradiye Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda işçilerimizin asgari geçim şartlarını da gözeterek sendika ile bir anlaşmaya vardık ve maaşlarda yüzde 100’e varan bir artışla sonuçlandırdık.”