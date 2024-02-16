Ezberciler İş Merkezinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Gençlik Merkezi, gençlerin adeta ikinci adresi oldu. İçerisinde güzel sanatlar atölyeleri, kişisel gelişim atölyeleri, dil eğitimleri atölyesi, bilişim atölyesi ve deneyap atölyesi ve dini ilimler atölyesinin yer aldığı İpekyolu Gençlik Merkezi, haftanın yedi günü gençler için hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, konum olarak kentin en işlek caddeleri üzerinde yer alan merkezin, gençlerin boş vakitlerini farklı etkinliklerle dolu dolu geçirmelerini sağladığını ifade etti.

Bütün etkinliklerin tamamen ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sunulduğunu belirten Yamanyurt, “Yaklaşık 24 bin üyemizin olduğu, 2 bin gencin atölyelerde eğitim gördüğü ve birçok sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin olduğu merkezimizde 48 farklı atölyede 54 eğitmen görev alıyor.

Burası deneyap atölyelerinden bilişim atölyelerine, müzik atölyelerinden görsel sanatlar atölyelerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bir merkez. Hafta içi yaklaşık 500 gencin giriş yaptığı merkezimizde bu sayının hafta sonu 700-800’lere vardığını görmekteyiz” dedi.

"Gençlerin serbest zamanlarını iyi değerlendirmelerini istiyoruz"

Gençlik merkezlerinin, gençlerin serbest zamanlarını veya hobilerini gerçekleştirdiği bir alan olduğunu belirten Yamanyurt, “Biz, bütün gençlerimizin böylesi bir konumda bulunan gençlik merkezinde serbest zamanlarını değerlendirmelerini amaçlıyoruz.

İpekyolu ilçemizde üç gençlik merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Biz istiyoruz ki, tüm gençlerimiz gençlik merkezlerimizde bu imkanlardan faydalansın. Bu vesileyle bütün gençlerimizi İpekyolu Gençlik Merkezine davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezinde gençlerin birçok alanda eğitim gördüğünü sözlerine ekleyen Yamanyurt, eğitimlerin yanı sıra gün içinde sürekli çay ve kahve ikramlarının da ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi.

"Buranın ücretsiz olması büyük avantaj"

Öğretmenlerin tavsiyesi üzerine gençlik merkezine geldiğini aktaran Dilan Tutumlu isimli genç ise “Evde boş vaktimden dolayı geldim. Yetenek sınavına hazırlanmak istedim. Hocalarım beni buraya yönlendirdiler. Buranın ücretsiz olması bizim için büyük bir avantaj. Ben herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Teknolojiyi az da olsa hayatımızdan kıstık"

Mukaddes Karabulut isimli genç de, merkezde üniversiteye hazırlandıklarını belirterek, “Evde boş boş oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Zaten telefon hayatımızda çok yer kapladığı için hep onunla vakit geçiriyorduk. Şimdi ise burada piyano ve koro etkinliklerine katılıyoruz. Bu sayede artık hayatımızda teknolojiyi az da olsa kısmış olduk. Buranın ücretsiz olması da bizim için çok iyi. Çok verim de alıyoruz. Ben bu anlamda böyle bir imkanı bize sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.