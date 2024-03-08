Van şehri, Türkiye’nin en önemli kültürel ve tarihi miraslarından biri. Binlerce yıllık geçmişinde medeniyetlerin izlerini barındıran bu şehir, yöreye özgü atmosferiyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda Doğu Anadolu’nun incisi Van’da ne yenir sorusunu yanıtlıyoruz.

Van şehri, birçok büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle şehrin tarihi dokusu eşsizdir, özellikle de kaleleri ünlüdür.

Van, kültürel güzellikleri kadar doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Göz kamaştıran manzarasıyla Van Gölü, şehrin en büyük turizm kaynaklarından biridir.

Bu nedenle, her sokağında binlerce yıllık tarihi izler taşıyan Van’ın neyi meşhur konusu merak edilmeden olmaz.

Van’ın neyi meşhur?

Van, kendine özgü yöresel lezzetleriyle tanınan bir şehirdir. Özellikle de Van yöresel peynirleri çok meşhurdur. Bunun yanında, Van Gölü’nde yetişen alabalıklarla yapılan ızgaralar da bölgenin mutfağının önemli bir parçasıdır.

Peki Van’ın meşhur yemekleri nelerdir? Van’ın en meşhur lezzetlerine Van çöreği, Tandır balığı, Sengeser ve Keledoş yemeği örnek verilebilir. Ancak listemiz bununla sınırlı değil elbette. Bu yazımızda Van’ın ünlü yerleri ve yemeklerini listeledik.

İşte yolunuz Van’a düştüğünde mutlaka denemeniz gereken 10 meşhur lezzet:

1. Van’ın En Meşhur Yemeği : Keledoş

Keledoş, Van yöresinin geleneksel lezzetlerinden biridir. Öyle ki yapımında kullanılan bazı malzemelerin bölgeye özgü olması sebebiyle sadece Van ve çevresinde denenebiliyor.

Bu yemek, Van’ın en meşhur yemeği olarak biliniyor. Keledoş’un yapımında Van mutfağına ait çökelek, ak pancar ve kurut otu kullanılıyor. Ayrıca yemeğin içersinde bolca bakliyat ve et bulunmakta.

Peki Keledoş nasıl yapılıyor? Kırmızı et, nohut, yeşil mercimek, buğday, patates, soğan pişiriliyor. Ardından kurutulmuş Van çökeleği, kurut ezilerek içine ekleniyor. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatılıyor. Üzerine tereyağı gezdirilerek servis ediliyor.

Eğer Van’a gidecekseniz ve besleyici bir yemek denemek isterseniz Keledoş yemeğini mutlaka deneyin. Van’ın çeşitli restoranlarında Keledoş’u bulabilirsiniz.

2. Protein Deposu: Sengeser

Sengeser, Van mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Bu yemek, restoranlarda genellikle ana yemek olarak servis ediliyor. Ancak isteğe bağlı olarak sos çevriliyor ve et yemeklerinin yanında tüketiliyor.

Van’ın Başkale yöresine ait olan bu lezzet, bir protein deposu. Sengeser yemeği, kırmızı et, mercimek, soğan, kurutulmuş yoğurt veya çökelek ile yapılıyor. Sulu yemek pişirildikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. Ayrıca Sengeser yemeği çorba olarak da pişirilebiliyor.

Sengeser’i Van’a gittiğinizde restoranlarda tadabilirsiniz.

3. Mutlaka Deneyin: Tandır Balığı

Tandır balığı, Van Gölü’nde yaşayan ve halk arasında Van balığı olarak bilinen inci kefali balığıyla yapılıyor. Tandır balığı, farklı yöntemlerle pişirilebiliyor. Tandır fırında, tandıra yapıştırılarak veya közün üzerinde pişiriliyor.

Balıklar sade olarak yapılabildiği gibi ayranlı bulamaçlı hazırlanan tarifi de mevcut. Balıklar tuzlanıp süzülmeye bırakıldıktan sonra un, su, tuz bulamaç haline getirilir. Ardından balıklar bu karışıma batırılıp kızartılır.

Tandır balığı yeşil soğan ve ayranla servis ediliyor. Yolu Van’a düşenlerin bu lezzetli balığı tatmasını mutlaka tavsiye ederiz.

4. Nefis Bir Meze: Ispanaklı Borani

Van’da ne yenir sorusuna cevap aradığımız bu listede sırada bir borani var. Van yöresel mutfağının meşhur ve lezzetli yemeklerinden Ispanaklı Borani, hem meze hem yemek olarak tüketilebilir.

Ispanaklı Borani, daha çok Van şehrinin Çatak bölgesinde ünlüdür. Ispanağın ekşi kökleri ve yapraklarının sotelenmesiyle hazırlanan yemek, sarımsaklı süzme yoğurtla servis edilir. Tercihe göre üzerine kırmızı toz biberle tereyağı gezdirilir. Bazı tariflerde üzerine çam fıstığı da eklenir.

Van’daki bir restorana gittiğinizde et yemeklerinizin eşlikçisi olacak bu lezzeti sipariş etmeyi unutmayın.

5. Van’ın Meşhur Lezzeti: Van Çöreği

Van yemeklerini derlediğimiz bu listede sırada lezzetiyle parmak ısırtan Van çöreği var. Van çöreği, meşhur Van kahvaltılarının vazgeçilmezi. Van’da ne yenir sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri de Van çöreği.

Çörek, özel bir hamurla hazırlanıyor. İçine bol miktarda tereyağı eklenerek pişirilmeye bırakılıyor. Van çöreği, genellikle Van otlu peyniri ve çay ile birlikte kahvaltılarda servis ediliyor.

Van çöreğini geleneksel kahvaltı veren birçok restoranında bu eşsiz lezzeti deneyebilirsiniz. Aynı zamanda, deneyenlerin tadını çok beğendiği bu özel lezzeti, Van’daki yöresel yiyecek satan dükkanlarda da bulabilirsiniz.

6. Hem Soğuk Hem Sıcak: Ayran Aşı Çorbası

Van mutfağının incisi olan Ayran Aşı çorbası hem sıcak hem soğuk olarak tüketilmesiyle ilgi çekiyor. Van’ın zengin mutfak kültüründen gelen bu çorba, geleneksel bir tarife dayanıyor. Van’ın neyi meşhur dendiğinde akıllara bu çorba geliyor.

Ayran Aşı çorbası, temel olarak yoğurt, nane, tereyağı, baklagillerle hazırlanıyor. Hem besleyici hem de hafif olmasıyla hem Van halkının hem de bölgeye giden turistlerin tercihi oluyor.

Soğuk kış günlerinde sıcak versiyonunu, yaz günlerindeyse içinizi ferahlatacak soğuk versiyonunu deneyebilirsiniz. Van’a yolunuz düştüğünde bu eşsiz çorbayı denemeden geçmeyin.

7. Kahvaltı Mekanlarının Vazgeçilmezi: Murtuğa

Van’ın meşhur lezzetleri listesinde sırada Murtuğa var. Van’da ne yenir sorusunun bir başka cevabı da Murtuğa.

Murtuğa da Van geleneksel kahvaltılarının vazgeçilmez tatlarından. Van mutfağının en beğenilen yemeklerinden olan Murtuğa, Van’daki kahvaltı mekanlarının da vazgeçilmezidir.

Murtuğa genel olarak un, yağ ve yumurtayla hazırlanıyor. Ancak bu tarife Van yöresel peynirlerinden de eklenebiliyor. Bu kahvaltılık yiyecek, Van’a özgü bakır tavalarda pişiriliyor.

Eskiden daha çok kırsal kesimlere özgü olsa da günümüzde Van kahvaltı mekanlarının vazgeçilmez bir eşlikçisi. Van’a gittiğinizde güzel bir kahvaltı yapmak istiyorsanız, Murtuğa’yı denemenizi öneririz.

8. Bu Köfte Farklı: Çiğer Köftesi

Ciğer Taplaması olarak da bilinen Çiğer köftesi, Van’a özgü bir köfte çeşididir. Van mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan bu köfte, karaciğerlerin kıyma haline getirilmesiyle yapılıyor.

Kıyma haline getirilen ciğer, bulgur, soğan, maydanoz ve baharatlarla yoğruluyor. Ardından karışıma köfte şekli verilip kızartılıyor. Van yöresinde genellikle yuvarlak köfte olarak yapılıyor.

Yanında yeşilliklerle ve sıcak olarak servis edilen Ciğer köftesi, yoğun lezzeti ve aromasıyla ciğer eti sevenlerin tercihleri arasında. Van’da ne yenir diye sorulduğunda farklı bir tat arayanlar için Ciğer köftesini kebap ve et restoranlarında bulabilirsiniz.

9. Denemeye Değer: Kurut Aşı

Kurut aşı, Van geleneksel mutfağına özgü bir çorbadır. Kurut ise, yoğurdun güneşte kurutulmasıyla elde edilen bir peynirdir.

Kurut aşı, aynı adı taşıyan Kurut peyniriyle yapılır. Kurut peynirine erişte, mercimek ve et suyu ilave edilir ve pişirilir. Nane, sarımsak ve maydanoz bu çorbanın eşlikçisidirler.

Van’da ne yenir dendiğinde özellikle kış aylarındaysanız akıllara gelebilecek bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

10. Farklı Bir Lezzet Arayanlara: Otlu Peynir

Van’da ne yenir listemizde sırada geleneksel bir lezzet var. Van otlu peyniri, Van yöresine ait bir peynir çeşididir. Bu peynir, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir ve coğrafi işaret almıştır.

Peki Van otlu peynirini özel yapan nedir? Van otlu peyniri, geleneksel bir peynir saklama yöntemiyle yapılır. Bu yüzden de farklı bir lezzete sahip. Küplerin içerisine konan küpler, yaza doğru toprağa gömülüyor ve kışın çıkarılıyor. Peynir ise keçi sütüyle yapılıyor.

Van otlu peynirini, Van’a gittiğinizde kahvaltı mekanlarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu peyniri satan özel dükkanlardan da temin edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Van’da ne yenir sorusunun cevabını listemizde verdik ancak Van’ın meşhur yemekleriyle ilgili sık sorulan soruları da cevaplayalım.

Van en meşhur yemeği nedir?

Van’ın en meşhur yemeği Keledoş yemeğidir. Bu yemek, kırmızı et, nohut, yeşil mercimek, buğday, patates ve soğan ile pişirilir. Ardından kurutulmuş Van çökeleği, kurut ezilerek içine eklenir.

Van’ın neyi meşhur yiyecek?

Van’ın meşhur yiyecekleri arasında Van otlu peyniri, Van ketesi ve Van çöreği sayılabilir. Bunlar dışında da Van’ın birçok geleneksel lezzeti vardır.

Van’ın en çok neyi meşhur?

Türkiye’nin Doğu Bölgesinde yer alan Van’ın en çok Van Gölü ve Van Kedisi meşhurdur.

Van’da tatlı ne yenir?

Van’da tatlı olarak Kaşık tatlısı yenir. Kaşık tatlısı, Van’ın en meşhur tatlısıdır.

Van’ın en meşhur yeri neresi?

Van’ın en meşhur yerleri arasında, Van Gölü, Van Kalesi, Akdamar Kilisesi, Kayan Çelebi Camii, Hüsrev Paşa Camii, Hoşap Kalesi sayılabilir.