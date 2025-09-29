Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak taşınmazlar, Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da yer alırken, kiralanacak iş yeri ise İpekyolu’nda bulunuyor.

Hazineye ait taşınmazlar; İpekyolu ilçesindeki Gündoğdu (Erçek), Yukarı Güneyce, Şafak ve Kavuncu mahallerinde, Tuşba ilçesindeki Bağdaşan, Çobanoğlu, Yaylıyaka ve Yumrutepe mahallelerinde, Edremit ilçesindeki ise Dilkaya, Elmalık ve Kurubaş mahallelerinde yer alıyor. Kiralanacak iş yeri ise Şerefiye mahallesinde, Van Valiliği Hizmet Binasında yer alan 3 adet çay ocağı yeri olacak.

ÇOK SAYIDA ARSA VE İŞ YERİ İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık teklif usulü ile satışı yapılacak arsaların ihalesi, 14 Ekim Salı günü saat 09.50’de, Edremit İlçesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge.

-Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

-Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

-Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden, http://www.milliemlak.gov.tr veya https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.