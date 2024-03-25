Kuraklığın tehlike çanlarının duyulduğu Van’da bu yıl Mart ayında rekor yağış miktarının kırıldığı kaydedildi.

2003 yılının Mart ayında 83.4 mm. olarak kaydedilen yağışların, bu yıl henüz Mart'ın 24. gününde 87.3 mm.'ye ulaştığı belirtildi.

REKOR KIRILDI

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı; “Kıymetli Vanlı Hemşehrilerim, ilimizde yağan yağışlar ile 1990 yılından bu yana Mart ayı rekor yağış miktarı kırılmıştır. Daha önce 2003 yılının Mart ayında 83.4 mm. olarak kaydedilen yağışlar, bu yıl henüz Mart'ın 24. gününde 87.3 mm.'ye ulaşmıştır” dedi.

YAĞIŞLAR BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Vali Balcı, “Van'ın doğasına tabiatına, kurduna kuşuna, börtüye böceğe, florasına faunasına, nehirlerine göllerine, en önemlisi de çiftçilerimizin, üreticilerimizin hayatına ve yaşamına büyük katkı sağlayacak bu yağışların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler, bu yağışları rahmet ve bereket olarak nitelendiriyoruz. Çünkü su, hayattır. Nesillerin devam etmesini, bolluğu ve bereketi getirir. Van'da yağan yağışların da Vanlı hemşehrilerimize, çiftçilerimize bolluk, bereket ve afiyet getirmesini temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.