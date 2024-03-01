İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen ve 01 Mart ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek olan fuar için, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılış töreni düzenlendi.Açılışı yapılan fuar 10 gün boyunca açık olacak.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Van Asya Fuarcılık Koordinatörü Veysi Uygun, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarının açılışını gerçekleştirmek için buradayız. Fuarımızda 70 firma, 300'ün üzerinde marka yer alıyor. 81 ilden gelen temsilciler 10 gün boyunca burada olacak." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE SES GETİRMEYE BAŞLADIK"

Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, Türkiye'de ses getiren fuarların açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"2024 yılının ikinci fuarını bugün açtık. Biliyorsunuz ki Ocak ayının ilk haftasında Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gerçekleşmişti, çok güzel ve verimli geçmişti. 9'uncu Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açtık, Van fuarlar anlamında artık Türkiye'nin bilinen bir şehri haline geldi."

Güler, "Şu an herkes Van'ı ve Van'da gerçekleşen fuarları biliyor. Hem katılımcı anlamında hem de ziyaretçi anlamında Türkiye'de artık ses getirmeye başladık. Bugün de 70 firma 300'e yakın marka şu anda sergileniyor.

Bu da önem arz ediyor, bu durum Van'ın ne kadar canlı, stratejik ve önemli olduğunu gösteriyor. Hem il içinden hem de şehir dışından gelen katılımcılara teşekkür ederim. Ramazan öncesi de çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve ziyaretçiler standları gezdi.