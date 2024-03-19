Van genelinde etkisini sürdüren kuvvetli yağış, yer yer su birikintileri oluşturdu. Kuvvetli yağıştan kaynaklı olarak oluşan göletler ve birikintilerin taşıt ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilediği gözlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun yağışın sebep olduğu su baskınlarının oluştuğu karayollarında ve bölgelerde tahliye çalışmaları yürüterek, tedbir alıyor.

Van Valiliği ise kuvvetli yağışın sebep olacağı, düşük kotlarda su baskını, sel, taşkın ve yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Van’da yağış devam ediyor. Bugün gece saatlerine kadar yağmurun etkisini sürdürmesi bekleniyor.