Kurban Bayramına yaklaşık 40 gün kala Van’da şimdiden kurbanlık hayvan fiyatları araştırılmaya başlandı.

Kurban Bayramına henüz uzun bir süre olmasına rağmen, vatandaşlar kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş havyan fiyatlarını araştırıyor.

Van’da hayvan pazarlarının da kurbanlık fiyat araştırması yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı şimdiden hareketlenmeye başladığı belirtiliyor.

Van’da, daha uygun fiyata almak için şimdiden kurbanlık arayışına giren vatandaşlar, bayrama yakın tarihlerde fiyatların daha da artabileceğini düşünüyor.

Kurbanlık hayvan ticaretinin son zamanlarda artış eğiliminde olduğunu belirten hayvan tüccarları, yoğunluğun ilerleyen günlerde artacağını söyledi.

KURBANLIK FİYATLARI

Hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlık koyun fiyatları 11 bin ile 15 bin lira arasında değişirken, koç fiyatlarının ise ortalama 20 bin TL dolaylarında olduğu öğrenildi.

Kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları ise kilosuna göre değişkenlik göstererek 60 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkabiliyor.