Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 22 Nisan 2025 – 29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 16.735 araç/sürücü denetlenmiş ve denetimler sonucu 20 araç trafikten men edilmiştir.” denildi.

“ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI”

Açıklamanın devamında, “346 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 192 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 47 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 58 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 24 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 12 araca-sürücüye makas atmak, 8 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 4 araca-sürücüye abartı egzoz, 8 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak maddelerinden işlem yapıldı.” diye kaydedildi.