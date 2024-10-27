Van’da kurulan Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi ile bir araya gelen Vanlı kadınlar, koyunyünlerini değerlendirerek; hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı hem de yüzyıllardır Anadolu topraklarında birçok ihtiyaç için kullanılan yünlerin kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi adına konuşan Melek Mina, “Van’da yer alan tüm kadın kooperatifleri el ele vererek Van’ın zengin kültürel geçmişini geleceğe aktarmaya devam edeceğiz. Yöremizde yer alan her türlü yöresel ve geleneksel olabilecek ürünleri modern dünyayla da empoze ederek yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Van’ın kültürel mirasını ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Van’ın kültürel mirasını yaşattıklarını ifadelerine ekleyen Melek Kina, “Saf koyunyünü üzerine çalışıyoruz. Eski usul ürünleri günümüze modernize edip piyasaya sürüyoruz. Koyunyünlerinde yıkama ve tarama yapıp, eğiriyoruz. Elde edilen saf yünle çeşitli birçok ürün yapıyoruz. Piyasaya sürdüğümüz ürünlerimiz de tutuluyor, bu da demek oluyor ki atıl durumda olan koyunyünümüz para edebiliyor.” diyerek açıklamalarda bulundu.

Son olarak çiftçi ve besicilere seslenen Kina, şu konuya dikkat çekti;

“Çiftçilik ve besicilik yapanlarla, genelde koyunyününün kullanılamayacağını ileri sürüp atanlara sesleniyorum; yıllardır kültürümüzün vazgeçilmez parçalarından biri olan ve geçmişte pek çok ihtiyacımızı karşılayan bu koyunyünlerini değerlendiriyoruz. Kendilerinin de bu yünleri değerlendirip, hem kendi ekonomilerine katkı sağlamayı hem de kültürel mirasımıza daha çok sahip çıkmalarını bekliyorum.”