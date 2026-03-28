İpekyolu Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Kitap Van", "En Güzel Kütüphanem" ve "Dilimizin Zenginliği" projeleri kapsamında ilçe genelinde yarışmalar düzenlendi. Kitap okuma kategorisinde 16, Dilimizin Zenginliği kategorisinde ise 3 öğrenci dereceye girdi. Yetişkinler kategorisinde ise 1 öğretmen başarı elde etti.

Dereceye girenler için düzenlenen törende konuşan İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, projenin ilçedeki yansımalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Gilan, "Okuyan, düşünen ve kendini ifade edebilen bir nesil yetiştirmek en temel hedefimizdir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin kitapla kurduğu bağın her geçen gün daha da güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Törende dereceye giren 19 öğrenci ve 1 öğretmene ödülleri Kaymakam Gilan tarafından takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.