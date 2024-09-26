Kontrolden Çıkan Araç
F.G. isimli sürücünün kontrolündeki 16 AKT 003 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kaza sonucunda yaralanan üç kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza Yeri İnceleme Altında
Olay sonrası yetkililerin, kazanın nedenine dair inceleme başlattığı bildirildi ve detayların ortaya çıkması bekleniyor.
Güvenlik Önlemleri Tartışma Konusu
Bu tür kazaların artış göstermesi, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi