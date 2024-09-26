Geleceğin Birleşimi Projesi İş Gücü Yönetim Sistemi

VEDAŞ, bakım, onarım, arıza ve abone kontrolü gibi süreçleri tek bir sistemde birleştirerek, sektördeki verimliliği artırmayı amaçlayan bu projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapay Zeka ile Daha Hızlı Çözümler

Genel Müdür Cengiz Çakmak, yeni sistemin devreye girmesiyle saha çalışmalarının daha etkili bir şekilde yönetileceğini ve personelin görevlerini ortaklaştırarak hizmet kalitesini artıracaklarını vurguladı.

Anadolu’nun Geleneksel Değerleri Modern Teknolojiyle Buluşuyor

Çakmak, Anadolu'nun imece kültürünü yapay zeka ile entegre ederek, tüketicilerin taleplerine daha hızlı yanıt verebileceklerini ifade etti.

Ekonomik ve Verimli Çözümler İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Bu projeyle birlikte, saha süreçlerinin daha ekonomik hale geleceğini belirten Çakmak, hem hız hem de kalite açısından büyük bir gelişim sağlanacağını açıkladı.