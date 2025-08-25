Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kurtoğlu Petrol İstasyonu civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet seyir halinde iken kaldırıma çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.