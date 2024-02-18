Van’ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede karla beraber güzel görüntüler de ortaya çıktı. İl genelinde 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Van’da sabah saatlerinde başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacağını duyuran meteoroloji, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise aralıklı kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi.

Kaynak: İHA