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Başkale ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan bazı mahalle yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçti.

Bazı kırsal mahalle yollarının kapalı olması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. 5 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 2 mahalle ve 3 mezra yolunu güçlükle ulaşıma açabildi.