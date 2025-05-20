Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin Fin-Türk Coğrafi Dağılım raporunu yayımladı. Raporda, Van’daki banka şube sayıları ve kişi başı kredi oranları detaylı bir şekilde açıklandı. Van’da toplam 153 banka şubesinin bulunduğu belirtildi.

BDDK tarafından açıklanan rapor, Van’daki bankacılık sektörünün genel yapısını ve ekonomik göstergelerini ortaya koydu. Bunun yanı sıra Van’daki finansal hizmetlerin dağılımı da açıklandı.

SEKTÖR GRUBU VERİLERİ

Verilere göre; sektör grubunda Van’da 51 banka şubesi hizmet veriyor. Şubeye düşen nüfus 15 bin 337 kişi olarak hesaplanırken, kişi başı nakdi kredi miktarı 72 bin 788,49 TL oldu. Ayrıca, kişi başı takipteki alacak bin 952,30 TL, tasarruf mevduatı 38 bin 400,97 TL ve toplam mevduat 47 bin 969,57 TL olarak kaydedildi.

MEVDUAT VE KATILIM GRUBU

Mevduat grubunda 43 şube bulunurken, şubeye düşen nüfus 18 bin 191 kişi, kişi başı nakdi kredi ise 67 bin 880,68 TL olarak açıklandı. Katılım grubunda ise 7 şube yer alıyor ve şubeye düşen nüfus 111 bin 747 kişi, kişi başı nakdi kredi 3 bin 558,24 TL olarak raporlandı.

KALKINMA VE YATIRIM GRUBU

Kalkınma ve Yatırım grubunda Van’da yalnızca 1 şube faaliyet gösteriyor. Bu grupta şubeye düşen nüfus 782 bin 131 kişi, kişi başı nakdi kredi ise bin 143,58 TL seviyesinde.

YABANCI VE KAMU GRUBU

Yabancı grupta 12 şube bulunurken, şubeye düşen nüfus 65 bin 185 kişi, kişi başı nakdi kredi 15 bin 915,43 TL olarak belirtildi. Kamu grubunda ise 28 şube hizmet veriyor; şubeye düşen nüfus 27 bin 936 kişi, kişi başı nakdi kredi 38 bin 669,91 TL.

YERLİ ÖZEL GRUP

Yerli özel grupta Van’da 11 şube yer alıyor. Şubeye düşen nüfus 71 bin 111 kişi, kişi başı nakdi kredi ise 18 bin 203,16 TL olarak kayıtlara geçti.