Van Büyükşehir Belediyesi kadınların toplum taşımda kullanacakları JINKART uygulamasına ilişkin başvuruları almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, JINKART’ın kadınlar açısından önemli bir proje olduğunu belirterek, bu projeyle kadınlar yaşamın her alanına daha aktif dahil olabileceğini vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında öğrenciler başta olmak üzere dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Kentteki yoksullukla da etkin mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınlara ilişkin projeler geliştirerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüyor.

Son olarak kadınlar için JINKART uygulamasıyla bir ilke imza atan Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ulaşım desteği verecek. Haziran ayı Meclisi’nde alınan kararla kadınlara yönelik toplu taşım araçlarında geçerli, aylık 60 biniş hakkıyla ulaşım desteği sağlanacak.

Çalışma kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu’na gelen başvurular değerlendirilerek, komisyonca uygun görülen kadınlara, kartları Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek.

‘Kadınlar sosyal yaşama daha aktif dahil olacak’

JINKART uygulaması hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, bu çalışmayla kadınlar için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yaşamın her alanında zorluk yaşayan kadınların özellikle ulaşım alanında da çok ciddi problemler yaşadığını ifade eden Eşbaşkan Şedal, “Bu kentte kadınlar önemli sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor. Bizler bu sorunları en iyi bilen bir gelenekten geliyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi kadınların yaşama daha aktif dahil olmasıdır. Geçmişte de buna benzer çalışmalarımız oldu. Geçmişten bugüne aslında bu alanda büyük bir tecrübeye sahibiz. Çoklu sorunlarla ancak kapsamlı bir mücadeleyle baş edebiliriz. İşte JINKART projesi de bunlardan bir tanesidir” diye konuştu.

JINKART projesinin hem kendileri açısından, hem de bir bütün kadınlar açısından önemli bir proje olduğunu vurgulayan Şedal, “JINKART sadece bir ulaşım sağlama çalışması olmayacak. İleriki süreçte bu uygulama ile aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere katılma noktasında ücretsiz hizmet sağlamaya çalışacağız. Böylelikle kadınlar yaşamın her alanına daha aktif dahil olabilecek. JINKART uygulamasının tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.