Van'da Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye'nin bölgede güneş gibi parladığını söyledi.

Milli Mücadele döneminden söz eden Balcı, "Milletimiz 'her şey bitti' denilen bir anda doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisiyle büyük bir mücadele verdi. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu'nun kahraman evlatları Cumhuriyet'i kurdu. Milletimizin ve memleketimizin yolu açık. Ülkemiz fırsatlar ülkesi. Güzel bir gelecek vadediyor. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalı." diye konuştu.

Şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.