Van Valiliği, ilerleyen saatler için yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; "Uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda bölgemiz genelinde (Van, Bitlis, Muş ve Hakkari) halihazırda aralıklarla görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerinde Muş ve Bitlis çevreleri ile Van ilinin kuzey ve doğu ilçelerinde (Tuşba, Erciş, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye) bölgesel olarak etkisini göstermesi beklenmektedir" denildi.

Yağışlara bağlı olarak yapılan uyarıda ise; "Yağış anında kuvvetli rüzgara bağlı olarak ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, karayolu ulaşımında akşamalar, Van Gölü’nde oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" diye kaydedildi.