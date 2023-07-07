Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hikmethane’ projesi bünyesinde 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdunda İl Müftülüğü ile birlikte başta ilahiyat fakültesi öğrencileri olmak üzere birçok farklı bölümlerde okuyan öğrenciler, beş günlük bir kamp programı ile misafir edildi. Öğrencilere rehberlik eden hocalar; tefsir, hadis derslerinin yanı sıra hatimler okutulup isteyenlere ise hafızlık eğitimleri veriliyor. Manevi Rehberlik Birimince Hikmethane programına katılan öğrencilere farklı konular üzerine sohbet programları da veriliyor.



Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kamp yapan öğrencilere Van’ın tarihi ve turistlik mekânlarını gezip görmeleri için gezi ve piknik programları düzenlenerek Van adına güzel hatıralar biriktirmelerini sağladı.



Kampa katılan öğrenciler ise “Van’da bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm hocalarımıza ve manevi danışmanlara çok teşekkür ederiz” dediler.iha