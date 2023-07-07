Wanhaber / Ramazan Çetin

Son birkaç gündür Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Van heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazı da makamında ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’dan oluşan Van heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Van’ın da konuşulduğu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a başarı dileklerinin iletilmesinin ardından ziyaret sona erdi.