WanHaber – Özel

2023 yılı itibari ile Van İş Geliştirme Merkezi(İŞGEM) 58 girişimciye hizmet vererek, yüzde yüz doluluk oranı ile üretim alanı olmayı sürdürüyor.

2017 yılından sonra kriterlerini değiştirerek, ihracat odaklı ürün üretimi yapan firmalara yer veren İŞGEM, kent ve bölgede istihdama da katkı sunuyor. İŞGEM bunun yanı sıra, Van’da gelişen tekstil sektörünün kalifiye eleman sorununu çözmek için de önemli bir adım attı.

Van’da, tekstil sektörü son yıllarda gelişerek büyüyor. Bu doğrultuda kendi bünyesinde tekstil sektörüne de yer veren İŞGEM, ara eleman yetiştirmek için, eğitimler vermeye başladı. 3 aylık dönemler halinde verilen tekstil eğitimleri, tekstil girişimcilerinin eleman sıkıntısına can suyu oluyor.

İŞGEM’de kurulan tekstil atölyesi sayesinde şuana kadar yaklaşık 200 kursiyer eğitim gördü.

“TEKSTİLCİLERE ARA ELEMAN YETİŞTİRMEYE BAŞLADIK”

Kurdukları atölyede tekstil eğitimleri vermeye başladıklarını söyleyen Van İş Geliştirme Merkezi(İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “İlimizde tekstilde ciddi bir gelişme ve büyüme var. Tekstil sektöründe emek var. Yoğun bir iş olduğu için ciddi anlamda ara elemana ihtiyacı var sektörün. Burada oluşturduğumuz bir tekstil atölyesi var. Sürekli olarak 3 aylık dönemler halinde tekstil eğitimi vermeye başladık. Tekstilcilere ara eleman yetiştiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200’e yakın kursiyer eğittik. Tekstil girişimcilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol üstlendik” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci