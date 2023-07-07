Van'da depremin üzerinden 12 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen kentte ağır hasar gören veya anlaşmazlıklar yüzünden yıkımı geciken bazı binalar gecikmeli de olsa yıktırılıyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan binaların yanı sıra, kullanım ömrünü tamamlayan binalar da tek tek yıktırılıyor.

Van'ın muhtelif bölgelerinde yer alan hasarlı binalar, kontrollü bir şekilde yıkılırken, daha önceki yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine ise yeni yapılar inşa ediliyor.

Van'da yaklaşık olarak 12 yıl önce meydana gelen iki büyük depremin ardından hasarlı olan birçok binanın yıkımı devam ederken, bazı binalar ise eskidiği ve kullanım ömrünü tamamladığı için yıktırılıyor.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından binlerce bina hasarlı duruma gelmişti. Bazı binalar yıktırılırken, uzun süre geçmesine rağmen bazı yapıların yıkımı ise yapılmamıştı.

Bu kapsamda kullanım ömrünü tamamlayan ve Van depreminde hasar alan Bağdat İş Merkezi tamamen yıktırılırken, anlaşmazlıklar yüzünden yıkımı yarıda kalan Belediye İş Merkezi'nde ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 644 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş ise yaralanmıştı.

Van depreminin üzerinden 12 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, kent merkezinde birçok noktada hasarlı binalar halen yıktırılmayı bekliyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan ve yıktırılan binaların yerinde ise yenileri yükseliyor.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor.

ESKİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ'NDE YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve bazı vatandaşlara ait olan 23 Ekim 2011 Van depreminde ağır hasar alan Eski Belediye İş Merkezi'nde geçtiğimiz yıl başlatılan ve bazı anlaşmazlıklar yüzünden yıkım çalışmalarına ara verilmişti. Hasarlı binada tekrar başlatılan yıkım çalışmasında sona gelindi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Eski Belediye İş Merkezi'nde de başlatılan yıkım çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle, binanın bir kısmı yarım kalmıştı. Harabe bir şekilde kent merkezinde yer alan binada yıkım çalışmaları tekrar başlarken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu Van Büyükşehir Belediyesi ve bazı vatandaşlara ait olan Eski Hastane Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde başlatılan yıkım çalışmaları, hemen yanındaki binalara zarar verdiği gerekçesiyle durdurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta tekrar başlatılan yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan yıkım esnasında toz çıkmaması için sulama araçları hazır bulunuyor.

VAN BÖLGE GAZETESİ