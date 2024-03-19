Hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji, Van ve çevre illerde etkili olan yağışların bugün de akşam saatlerine kadar süreceğini bildirerek vatandaşları sisli havaya karşı da uyardı.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar ve yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

3 UYARI VERİLDİ!

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısını paylaşan Meteoroloji, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Buzlanma ve don olayına karşı da uyarıda bulunan Meteoroloji, kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi, kar yağışı ve yer yer beklenen tipiden kaynaklı ulaşımda aksamaların olabileceğini bildirerek yine vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Van geneli hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5/12 C

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 0/4 C

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı -3/0 C

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu 5/12 C

Edremit: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 1/5 C

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 2/6 C

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 2/7 C

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 2/7 C

İpekyolu: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 1/5 C

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5/6 C

Özalp: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı -1/1 C

Saray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı 0/2 C

Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 1/5 C