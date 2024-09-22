Van Üzerinde Yoğunlaşan Bulutlar

Mevsim Normallerinin Altında Sıcaklıklar bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor, bu da soğuk havanın etkili olacağı anlamına geliyor rüzgârda Sert Dalgalanmalar rüzgârın, güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esmesi beklenirken, zaman zaman sert rüzgârlar da meydana gelebilir, bu da hava koşullarının dengesizliğini artırıyor.

Van Gölü'nde Dalgalı Bir Gün

Van Gölü'nde hava durumu, parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olarak tanımlanıyor; rüzgârın yönü ise öğle ve gece saatlerinde değişiklik gösterebilir.

Sıcaklıklar İlde Farklılık Gösteriyor

İl merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Hakkâri ve Muş’ta 20, Van’da 19 ve Bitlis’te 17 derece olarak öngörülüyor; bu durum, bölgedeki iklim değişikliklerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.