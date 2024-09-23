Jandarma Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ele Geçirilen Malzemeler 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, başta cep telefonları olmak üzere birçok gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi ve toplamda 81 kişi yakalandı.

Farklı İlçelerde Geniş Kapsamlı Operasyon

Başkale, Çaldıran, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılan denetimlerde, kaçakçılığın önüne geçmek için kapsamlı aramalar gerçekleştirildi ve suçlular adalet önüne çıkarıldı.

Yakalanan Malzemelerle Kaçakçılık İddiaları Alevleniyor

Ele geçirilen malzemeler arasında 399 cep telefonu, 117 kilogram çay, 17 bin 503 paket bandrolsüz kaçak sigara, 20 elektronik sigara ve 6 cep telefonu aksesuarı yer alıyor, bu da kaçakçılığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Van Valiliği'nden Kaçakçılığa Karşı Sıkı Tedbirler

Van Valiliği, gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini bildirirken, toplumu bu tür suçlardan koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.