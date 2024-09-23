Google Türkiye ile Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) iş birliğiyle, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitim programına Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Arda Aşkın, VGC Başkanı Orhan Aşan ve Yönetim Kurulu, VGC Üyeleri ve gazeteciler katılım sağladı.

Google Türkiye Eğitim Danışmanı Özgür Mehmet Kütküt tarafından verilen eğitimde; gazetecilerin yanlış bilgi ile mücadele edebilmesi, kitle ile iletişim kurabilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca “Gelişmiş Dijital Raporlama, Yanlış Bilgilerle Mücadele ve Yeni Formatları Denemek” adı altında eğitim verildi.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Dijital Habercilik Eğitim Programı ile gazetecilere Google Arama'yı daha iyi kullanmaktan hesapların güvende tutulmasına kadar birçok konuda destekleyici bilgi verildi. Eğitim programının içeriğinde Pinpoint ile büyük belge koleksiyonlarından nasıl yararlanılacağı, Google Trendler ve Google Alerts, Google Haritalar gibi Google'ın birçok özelliğinin mesleki fayda sağlayacak şekilde kullanımınından bahsedildi.

YouTube, Data GIF Maker, Flourish, Podcast, Earth Studio ve Pinpoint gibi araçlar aracılığıyla katılımcılar, kendilerini internette anlatmak için yeni yolları öğrenirken, eğitimde ayrıca; YouTube ve YouTube Shorts'u daha iyi kullanma ipuçlarından YouTube'daki Podcast'lerin avantajlarına kadar pek çok konu ele alındı. Data GIF Maker, Flourish ile veri görselleştirmeye ve Earth Studio'da ilgi çekici videolar oluşturmanın ipuçları da anlatılan konular arasında yer aldı.

YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE

Arama, Factcheck Explorer, Invid, Coğrafi Konum ve Görsel Doğrulama gibi araçların tanıtılmasıyla gerçekleşen eğitimde, yanlış bilgiyle mücadele etme noktasında kapsamlı bir araç seti sunuldu. Programda değiştirilmiş görselleri ve manipüle edilmiş videoları tespit etmekten yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmaya kadar gazetecilerin internetteki yanlış bilgiyle mücadelesine yardımcı olacak araçlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Program; soru-cevap ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Yaklaşık 3 saat süren eğitimde katılımcılara her oturum için çevrimiçi sertifika düzenlendi.