Eğitimle Güvenlik Artırılıyor

Bu süreçte 2 bin 63 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi vererek, bilinçli sürücüler yetiştirmeye yönelik önemli bir adım atıldı yüzlerce araç kontrol edildi toplamda 12 bin 399 aracın kontrol edildiği bu denetimlerde, sürücülerin kurallara ne denli uyduğuna dair önemli veriler toplandı.

Cezalarla Uyarılar Artıyor

522 sürücü ve araca kesilen toplam 1 milyon 336 bin 926 TL’lik idari para cezası, kurallara uyulmadığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Alkol ve Hız Suçları Tespit Edildi

Alkollü araç kullanan 2 sürücünün belgesine el konulması ve 111 sürücünün hız kurallarını ihlal etmesi, bu denetimlerin ne denli hayati olduğunu gösteriyor.