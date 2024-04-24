Çoğunlukla Dubai’den gelen özel işlemeli kumaşlar Van çarşısını süslüyor. Çeşit çeşit, renk renk yöresel elbise kumaşlarının satıldığı Van fistancıları, düğün sezonunun yaklaşmasıyla yeniden hareketlendi. Vanlı kadınların özellikle düğünlerde ve özel günlerde giyinmeyi sıkça tercih ettiği fistanlara, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte rağbet arttı.

Van kumaşçıları için de satışların artmaya başladığı bu dönemde sezonu yeni açtıklarını söyleyen kumaşçı Faysal Atlı, “Genellikle ithal olan ürünler çoğunlukla Dubai’den geliyor.

Bunları dolar ile alıyoruz, metresi 20-25 dolar civarında. Bir elbiselik kumaş, 2 bin ila 3 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

5 bin liraya satılan elbiseliklerimiz de var. Tabii ki fiyatlar kumaşta bulunan işlemenin yoğunluğuna göre değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Ortalama 2 bin 500 lira civarında olan fistanlık kumaşlar Van’da alıcılarını bekliyor.