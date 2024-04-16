Havaların ısınmasıyla beraber fide dikimine başlayan vatandaşlar, bahar hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda fide satıcılarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Van’da bahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla beraber vatandaşlar sebze ve meyve fideleri, tohumları ile bahçesini süslemeye başladı. Bahar hazırlığı kapsamında vatandaşlar, fide satış noktalarının yolunu tutuyor.

Belirli noktalarda satışı yapılan sebze fidesi ve tohumu fiyatları 10 ila 35 lira arasında olurken, meyve ve çeşitli ağaç fideleri 150 ila 250 lira arasında değişiklik gösterebiliyor.

Vatandaşlar meyve fidelerinde genellikle kayısı, şeftali, elma ve vişne çeşitlerini tercih ederken, sebze olarak da biber, salatalık, domates, kabak, patlıcan, gibi fide ve tohumlara yoğun ilgi gösteriyor.

Meyve ve sebze fidelerinin satışını yapan manav Hasan Çelik, “Vatandaşların fidelere ilgisi bizleri memnun ediyor. Fidelerin yağmurlu ve soğuk havalarda yağıştan etkilenmemesi için genelde Nisan sonu Mayıs başı daha fazla satış yapılıyor.” diye konuştu.