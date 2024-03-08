Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışında konuşan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, Van’da kadınların epoksi sanatı ile yeni karşılaştığını ifade ederek, “Burada 30 kadına ait yaklaşık 250 eser var. Bu sergiye kadınlarımız çok emek verdi. Ben tüm kadınlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Belediyesi Seramik Atölyesi Sorumlusu Selda Karaca ise epoksi sanatının Van’da yeni olduğuna dikkat çekerek, “Biz bu yeni sanatı Van ile buluşturmak istedik. Kırsal alandaki kadınlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar mevcut. Aslında epoksi, inşaat sektöründe çok fazla kullanılan bir yapı malzemesi. Biz bunu sanata dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Epoksi sanatını özellikle geri dönüşüm üzerinde kullandıklarını aktaran Karaca, “Atıl durumda olan mobilyalarımızı, atıl durumda olan malzemelerimizi alıp, epoksi ile buluşturup, bunları Vanlı sanatseverlerin beğenisine sunduk.

Birçok tekniği, birçok yeniliği kullanmaya çalıştık. Sergimize olan ilgi çok güzel. Üç gün boyunca açık kalacak olan sergimize herkesi bekliyoruz. Ben bu manada tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol sergiyi gezdi.