Mayıs ayının ilk 10 gününde Avrupa Birliği aday ülkelerde kutlanan gün, Türkiye’de de kutlanıyor. Avrupa Günü, Fransa merkezli Haidouti Orkestrası tarafından Türkiye’de verilecek bir dizi konserle kutlanacak. Orkestranın konser vereceği ilk durak ise Van olacak.

Farklı ülkelerden ve kültürlerden müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk, Avrupa, Balkan, Türkiye ve Ortadoğu ezgilerini barındıran geniş bir repertuvara sahip.

7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan konserler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla düzenleniyor. Konserlerin tümü ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak. Van’daki konser; Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Van AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilecek.

Van’ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri’deki dinleyicilerle de buluşacak olan grubun Van konseri, bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Caddesi Van Kent Meydanı’nda ücretsiz şekilde yapılacak.