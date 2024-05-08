Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen ve yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç etmek zorun kalan inci kefali balığının göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendinde her yıl olduğu gibi bu yıl da festival düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali' için Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Murat Karaloğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Festival alanındaki hazırlık çalışmaları, program içeriği, yer ve araç tahsisi, festival alanın çevre düzenlemesi ve benzeri konuların ele alındığı toplantıya Kaymakam Murat Karaloğlu, 108. Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Sait Tokuçoğlu ve kurum amirleri katıldı.