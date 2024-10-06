Düğün Töreninde Altın ve Para Rekoru Kırıldı

Gelin için 4 kilo altın takılırken, damada ise tam 10 milyon TL değerinde para verildi, bu da düğünü adeta bir gösteri haline getirdi.Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bu muazzam düğün, yoğun bir hazırlığın sonucu olarak gerçekleşti; etkinlik boyunca 200 küçükbaş hayvan kesildi ve onlarca kazanda hazırlanan yemekler, davetlilere ikram edildi. Düğün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleneklerin yaşatıldığı bir şölen olarak öne çıktı, konuklar neşe içinde dans ederken, takı takma törenleri de halaylar eşliğinde devam etti.

Davetlilerin Kalabalığı ve Teşekkür Mesajları

Düğüne yurt içi ve yurt dışından pek çok aşiret lideri, kanaat önderi, STK başkanları ve iş adamları katıldı. Damat Sami Teke, “Düğünümüze katılan 7 bin davetli için minnettarız; dostlarımızın desteği bizim için çok değerli” diyerek tüm konuklara teşekkür etti. Böylece bu muhteşem düğün, hem aileler hem de toplum için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.