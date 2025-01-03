EPDK’nın yayımladığı 2024 yılı Ekim ayı istatistiklerine göre; ülkemizin doğal gaz ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına oranla 3 milyar 358 milyon 230 bin metreküp seviyesinden yüzde 17,99 artarak 3 milyar 952 milyon 220 bin metreküpe çıktı.

Ekim 2024’te doğal gaz tüketiminin illere ve gazın türüne göre dağılımında Van’da; CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) 0,691 milyon Sm3 (standart metreküp) kullanıldı.

Van’da Ekim ayında Boru Gazı tüketimi 8,291 milyon Sm3, LNG kullanımı 0,296 Sm3 olarak kayıtlara geçti. 2024 Ekim ayında Van’ın toplam doğal gaz tüketimi 9,278 milyon Sm3 olarak EPDK kayıtlarında yer aldı.

VAN’DA TOPLAM DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

EPDK tarafından hazırlanan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerde Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı 153 bin 532, serbest tüketici sayısı 7 bin 454 olarak bildirildi.

EPDK tarafından açıklanan bir önceki istatistiki verilere göre Van’da doğal gaz abone sayısı 2 aylık periyotta 146 bin 858 seviyesinden 153 bin 532 seviyesine çıktı. Van’da son iki ay içerisinde doğal gaz abone sayısı yüzde 4,5 oranında arttı.