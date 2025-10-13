Muradiye ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda hayata geçirilen "Çorba Günü" etkinliğiyle öğrenciler sağlıklı beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor. İlçedeki bir okulda başlatılan proje kapsamında öğretmenler ve veliler iş birliği yaparak haftanın bir günü öğrenciler için çorba hazırlıyor.

Her hafta farklı bir veli tarafından hazırlanan çorbalar, öğrencilerin sınıflarına sıcak sıcak ulaştırılıyor ve çocuklar çeşitli çorba lezzetlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Etkinlik, hem öğrencilere sağlıklı beslenme bilinci kazandırmayı hem de veliler ile öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Öğretmen ve veli iş birliğiyle başlatılan projeyle ilgili İHA Muhabirine konuşan veli Sabiha Bozan, "Sultan hocamızın başlatmış olduğu çorba dayanışması günü güzel bir şekilde devam ediyor. Böylesi güzel bir etkinlikte biz aileler her hafta cuma günü çorba yapıp öğrencilerimize ikram ediyoruz" dedi.

Öğrenciler, okul öğretmeni Sultan hoca tarafından başlatılan "Çorba Günü" projesi sayesinde sağlıklı beslendiklerini belirtti. Soğuk havalarda çorba tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu vurgulayan öğrenciler, öğretmen ve velilere teşekkür etti.